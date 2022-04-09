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رئيس حكومة ولاية ألمانية يلغي زيارة خارجية لإصابته بكورونا
ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية
9 ابريل 2022 17:23

أعلن ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، اليوم السبت، أنه خضع لاختبار الكشف عن كورونا وأن نتيجة الاختبار جاءت إيجابية.
وأضاف زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أنه ألغى لهذا السبب زيارة كان من المقرر أن يقوم بها إلى دول الخليج العربي بدءاً من غد الأحد.
وكتب زودر «لقد أوقعت بي (العدوى) الآن بعد عامين»، مشيراً إلى أن نتيجة اختبار «بي سي آر» كان قد أجراه قبل القيام بالرحلة، جاءت إيجابية «وذلك على الرغم من أنني كنت أجري اختبارين سريعين يومياً طوال الأسبوع وكلها سلبية، وآخرها كان اليوم في الصباح».
وتابع زودر: «حان الوقت للعزل. وهكذا، ألغيت الرحلة إلى الخارج، للأسف».

المصدر: د ب أ
ماركوس زودر
ولاية بافاريا الألمانية
فيروس كورونا
إصابة
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