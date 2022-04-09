زيلينسكي يدلي بتصريحات حول المفاوضات مع روسيا

أدلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، "لا تزال مستعدة" لإجراء مفاوضات مع روسيا من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأكد الرئيس الأوكراني، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار النمسوي كارل نيهامر الذي زار العاصمة كييف ومدينة بوتشا القريبة منها "لطالما قالت أوكرانيا إنها مستعدة للمفاوضات وستبحث عن أي احتمال يفضي إلى وقف إطلاق النار. في الوقت نفسه، نشهد للأسف تحضيرات لمعارك ضخمة، يقول البعض إنها حاسمة، في الشرق".

وأضاف "نحن مستعدون للقتال وفي الوقت نفسه نبحث عن طرق دبلوماسية. في الوقت الحالي، نحن نبحث في الموازاة إجراء حوار".

عقدت الجولة الأخيرة من المحادثات الروسية-الأوكرانية المباشرة في 29 مارس الماضي في مدينة اسطنبول التركية، وعرضت أوكرانيا حينها تفاصيل مقترحاتها الرئيسية للتوصل إلى اتفاق مع موسكو وبخاصة "وضعها الحيادي" مقابل اتفاق دولي يضمن أمنها.

وتابع زيلينسكي "في الشرق والجنوب، نلاحظ تكثيفاً للأسلحة والمعدات والقوات".

المصدر: آ ف ب