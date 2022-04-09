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روسيا تدمر منشآت عسكرية في أوكرانيا
دبابات مدمرة في أوكرانيا
9 ابريل 2022 16:19

نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، اليوم السبت، عن وزارة الدفاع الروسية القول إن القوات الروسية دمرت منشآت عسكرية في أوكرانيا.
وقال إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم الوزارة إن الهجوم على قاعدة «ميرهورود» الجوية، الواقعة في منطقة «بولتافا» في وسط شرق أوكرانيا، أسفر أيضاً عن تدمير مقاتلة من طراز «ميج-29» وطائرة هليكوبتر من طراز «مي-8» أوكرانيتين.
وأضاف أن القوات الروسية دمرت أيضاً مستودع ذخيرة ضخماً بالقرب من مدينة «نوفوموسكوفسك» في منطقة دنيبرو بوسط شرق البلاد.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي.
وطلبت أوكرانيا من المدنيين في منطقة لوجانسك بشرق البلاد، اليوم السبت، المغادرة.
وقال دميترو لونين حاكم منطقة «بولتافا»، على مواقع التواصل الاجتماعي، إن شخصين أصيبا ووقعت «أضرار جسيمة» بسبب الضربة الجوية التي نفذتها روسيا في «ميرهورود». 

المصدر: وكالات
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