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مصر تعلن حصيلة مطمئنة لفيروس كورونا
أطباء يرتدون ملابس واقية في مصر
9 ابريل 2022 15:58

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت، حصيلة مطمئنة لمتوسط الإصابات والوفيات الأسبوعية بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة إن متوسط عدد الإصابات اليومي بالفيروس بلغ 400 إصابة خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغ متوسط الوفيات اليومي سبع حالات.وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة: إن متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا بلغ 532 بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس حتى الآن إلى 442182 متعافياً.
وبلغ عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا 32 مليوناً و997251 تلقوا اللقاح كاملاً حتى الآن.

المصدر: رويترز
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