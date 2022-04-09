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روسيا تعلن عن تدمير وإسقاط طائرات حربية أوكرانية
روسيا تعلن عن تدمير وإسقاط طائرات حربية أوكرانية
9 ابريل 2022 13:22

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير عدد من الطائرات الحربية بمطار بولتافا، وإسقاط 4 طائرات مسيرة واستهداف مخازن أسلحة ونفط في مناطق مختلفة في أوكرانيا.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايجور كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية قوله إن القوات الجوية الروسية دمرت بالصواريخ الدقيقة طائرة حربية طراز "ميج 29" ومروحية "مي 8" تابعة لسلاح الجو الأوكراني، كانت رابضة في مطار ميرجورود في منطقة بولتافا.
واستهدفت القوات الجوية الروسية مستودع ومخازن أسلحة وذخيرة في منطقة نوفوموسكوفسك بمنطقة دنيبروبيتروفسك.
وأكد كوناشينكوف أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أربع طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء منطقة بيلوجوركا وكراسنوجوروفكا وكروتايا بالكا".

 

المصدر: د ب أ
روسيا
أوكرانيا
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