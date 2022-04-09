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أميركا تحذر من السفر إلى الصين بسبب موجة كوفيد
أميركا تحذر من السفر إلى الصين بسبب موجة كوفيد
9 ابريل 2022 12:36

حذرت الولايات المتحدة من السفر إلى الصين وسط تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد19-) والإجراءات المثيرة للجدل لوضع حد لهذه الإصابات.
وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية توجيهاً جديداً للسفر مساء الجمعة، وحثت المواطنين على إعادة النظر في السفر إلى الصين.
وحذرت الوزارة من السفر إلى هونج كونج وإقليم جيلين وشنغهاي بسبب القيود المفروضة لاحتواء كوفيد-19، ومن بينها خطر فصل الأطفال عن آبائهم.
وبالنسبة لهونج كونج، حذرت الوزارة أيضاً من التطبيق القسري للقوانين المحلية.
كما تم منح الإذن لجميع موظفي القنصلية الأميركية في شنغهاي من غير العاملين في حالات الطوارئ وأسرهم بمغادرة المدينة. ومن المرجح أن يتسبب هذا في توقف العمليات المنتظمة في قنصلية شنغهاي حتى إشعار آخر.

 

المصدر: د ب أ
أميركا
الصين
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