رئيس الوزراء الباكستاني يواجه تصويتاً بحجب الثقة

يواجه رئيس وزراء باكستان المحاصر بالمشكلات عمران خان اقتراعاً بحجب الثقة في البرلمان، اليوم السبت، يمكن أن يسفر عن إقالته من منصبه بعد نحو أربعة أعوام.

وسيتعين على خان أن يترك منصبه، كما يبدو هذا مرجحاً، إذا صوت ضده ما لا يقل عن 172 عضواً من أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان) البالغ عددهم 342 .

وأصبحت الفرصة مهيأة للإطاحة برئيس الوزراء بعدما أيدت المحكمة العليا الباكستانية المعارضة وقضت يوم الخميس الماضي بأن محاولة خان السابقة لحل البرلمان- لتجنب مثل هذا التصويت- عمل غير دستوري يستهدف التشبث بالسلطة.

وقالت المحكمة أيضاً إنه يجب انتخاب رئيس وزراء جديد في أقرب وقت ممكن إذا تم التصويت للإطاحة بخان.

وقال خان في كلمة إلى الشعب يوم الجمعة "أنا حزين لهذا القرار لكنني أتقبله".