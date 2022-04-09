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البنتاجون: انتشار قوات روسية قرب مدينة خاركيف الأوكرانية
البنتاجون: انتشار قوات روسية قرب مدينة خاركيف الأوكرانية
9 ابريل 2022 09:16

قال مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إن الآلاف من الجنود الروس تجمعوا بالقرب من أطراف مدينة خاركيف الأوكرانية.
وقال المسؤول، إن عدد الوحدات التكتيكية قرب بلدة بيلجورود الحدودية الروسية ارتفع من 30 وحدة إلى 40 وحدة. ولم يحدد المسؤول العدد الدقيق للقوات الإضافية، لكنه قال إن هذه الأنواع من الكتائب تتألف عادة مما يتراوح بين 600 و1000 جندي.
وأوضح المسؤول أن الجيش الروسي يحشد قواته هناك من أجل تركيز قواته على السيطرة على إقليم دونباس بشرقي أوكرانيا.
وتقع مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، قرب الحدود الروسية.
وقال إن هناك دلائل على أن روسيا تأمل في حشد أكثر من 60 ألف جندي.

المصدر: د ب أ
أميركا
أوكرانيا
روسيا
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