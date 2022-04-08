باكستان.. عمران خان يرفض الاعتراف بحكومة معارضة

إسلام آباد (وكالات)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أمس، أنه لن يعترف بحكومة من المعارضة إذا نجحت محاولة الإطاحة به، في أحدث منعطفات أزمة سياسية.

وجاء في إشعار رسمي، أمس، أن البرلمان سيجتمع، اليوم السبت، للتصويت لحجب الثقة عنه، وهو ما قد يؤدي إلى تقصير ولايته. وقضت المحكمة العليا في البلاد، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، بوجوب إجراء تصويت حجب الثقة، الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يخسره خان، وهو ما يعني إقالته من منصبه.

وقال مكتب رئيس مجلس النواب، في بيان، إنه جرت الدعوة لعقد جلسة لمجلس النواب، صباح السبت. وطلب التصويت المقدم من زعيم المعارضة شهباز شريف هو النقطة الرابعة على جدول الأعمال.

زعيم المعارضة شهباز شريف أثناء مؤتمر صحفي في إسلام آباد (أ ف ب)

وقال خان، نجم الكريكيت السابق الذي تولى المنصب في 2018، إنه أحس بخيبة أمل، لكنه وافق على قرار المحكمة التي قضت بأنه خالف الدستور عندما عرقل التصويت، الذي كان مقرراً يوم الأحد الماضي، وحل البرلمان، ودعا لإجراء انتخابات مبكرة.

وقال إنه لن يعترف بأي حكومة معارضة تحل محل حكومته. وأكد في خطاب: «لن أقبل حكومة مستوردة»، مشيراً إلى أن خطوة الإطاحة جزء من مؤامرة أجنبية، ودعا إلى احتجاجات سلمية غداً.