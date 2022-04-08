الجيش المالي يعلن قتل 19 إرهابياً

باماكو (وكالات)

أعلنت هيئة الأركان العامة في الجيش المالي، القضاء على 19 إرهابياً و3 مجموعات مسلحة منذ 22 مارس خلال عمليات استهدفت الإرهابيين.

وأكدت القوات المسلحة المالية «تحييد 4 إرهابيين في منطقة نيونو» وسط البلاد، والقضاء على «3 مجموعات إرهابية مسلحة» في الجنوب بغابة باولي و15 إرهابياً في مناطق منفون وفانيكي ومانديكي. ويضاف هؤلاء القتلى إلى 203 مقاتلين من الجماعات الإرهابية المسلحة، أعلن الجيش المالي في وقت سابق عن مقتلهم خلال عملية «واسعة النطاق» نهاية مارس في منطقة مورا وسط البلاد. ورغم ذلك، تتهم جماعات حقوقية عسكريين ماليين ومقاتلين أجانب بارتكاب مذبحة واسعة النطاق للمدنيين، بلغ عدد ضحاياها 300.

وأعلن القضاء العسكري المالي، يوم الأربعاء الماضي، فتح تحقيق في الأحداث الأخيرة في مورا. ورحّب مبعوث الأمم المتحدة إلى مالي القاسم واني بالإعلان، لكنّه حضّ سلطات باماكو، أمس الأول، على السماح للأمم المتحدة بالتوجه إلى المنطقة التي يصعب الوصول إليها، ولم تظهر أي صور منها منذ الأحداث المثيرة للجدل.

وأفاد مدير الاتصال في القوات المسلحة المالية، العقيد سليمان ديمبيلي، بمقتل 8 عسكريين في مورا في «معارك على أطراف وفي ضواحي المدينة»، بدون تحديد التاريخ.

وتشهد مالي التي يحكمها مجلس عسكري منذ أغسطس 2020، اضطرابات بدأت عام 2012 مع انتشار متطرفين من شمالها وصولاً إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.