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قلق إماراتي إزاء تهديدات «داعش» في أفريقيا
جلسة لمجلس الأمن الدولي
9 ابريل 2022 01:51

نيويورك (الاتحاد)

أعربت دولة الإمارات، أمس، عن قلق بالغ إزاء تنامي التهديدات التي يشكلها تنظيم «داعش» على أمن واستقرار أفريقيا، فكما تشير تقارير الأمم المتحدة يوجد 7 جماعات إرهابية مختلفة تابعة لهذا التنظيم في إحدى عشرة دولة في القارة، مؤكدة على الضرورة الملحة للتصدي لآفة الإرهاب.
وأوضحت أن الإرهاب بطبيعته العابرة للحدود يتطلب تنسيق الجهود الدولية، خصوصاً بين المنطقة العربية والقارة الأفريقية، نظراً لتشاطرهما حدوداً جغرافية وروابط تاريخية. 
وذكرت الإمارات، في بيان أدلى به وفد الدولة أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة إحاطة مفتوحة مشتركة بشأن «داعش» في أفريقيا، أن التقارير توضح أن منطقة الساحل هي موطن للجماعات الإرهابية الأسرع نمواً والأكثر فتكاً في العالم، وأن 48 في المئة من الوفيات الناجمة عن الإرهاب في 2021 كانت في بلدان جنوب الصحراء الكبرى.
وفي هذا الصدد، دعت الإمارات إلى مواصلة وضع وتطوير الاستراتيجيات والأطر على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لمنع توسع تنظيم «داعش» في القارة والقضاء على تهديداته، حيث يكمن نجاح هذه الاستراتيجيات في التأكد من أنها مصممة بحيث تأخذ بعين الاعتبار السياقات المحلية والإقليمية.
وقالت الإمارات: «يتعين على المجتمع الدولي مواصلة تقديم الدعم اللازم للدول، وبناء قدراتها على التصدي لهذه الآفة، بما في ذلك عبر تبادل الخبرات وأفضل الممارسات». ومن هذا المنطلق، حرصت الدولة على المشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، ودعم القوة المشتركة لدول الساحل الخمس. 
وشددت على ضرورة إعطاء الأولوية للوقاية من التطرف في أفريقيا، بما يشمل التعاون مع الجهات المحلية الفاعلة، مثل القادة الدينيين وقادة المجتمعات المحلية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، لتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والتصدي لخطابات «داعش» المتطرفة، كما أنه من الضروري أيضاً أن يواصل المجتمع الدولي دعمه للجهود المبذولة، للنهوض بالتنمية المستدامة وتحصين المجتمعات المحلية من «داعش».
ولفتت الدولة إلى استغلال «داعش» للتكنولوجيا المتقدمة، ولا سيما الطائرات من دون طيار، والتي تتطلب اهتماماً خاصاً، «حيث شهدنا مؤخراً محاولات من قبل الجماعات الإرهابية، لشن الهجمات عبر هذه الوسائل المتقدمة لاسيما في أفريقيا».

الإمارات
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