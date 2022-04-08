سفارة الإمارات تستنكر بشدة الهجوم الإرهابي في تل أبيب

تل أبيب (الاتحاد)

استنكرت سفارة الإمارات في تل أبيب، أمس، بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز ديزنغوف، وتقدمت بتعازيها لأسر ضحايا هذا العمل المروع، كما أعربت عن تمنيها الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقتلت قوات الأمن الإسرائيلية، أمس، فلسطينياً قتل شخصين في تل أبيب، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، بعد مطاردة استمرت لساعات في أنحاء المدينة.

وقالت سفارة الإمارات، في تغريدة بحسابها الرسمي على «تويتر»: «تستنكر سفارة الإمارات العربية المتحدة في تل أبيب بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز ديزنغوف، وتتقدم بتعازيها لأسر ضحايا هذا العمل المروع، كما تتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين». من جانبها، أدانت البحرين، أمس، الهجوم، واصفة إياه بأنه عملية إرهابية، وقدمت التعازي لأسر الضحايا والحكومة الإسرائيلية. وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، إنها تؤكد «موقف مملكة البحرين الثابت الرافض لكافة أشكال الإرهاب والعنف، مهما كانت دوافعه ومبرراته».