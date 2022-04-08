الإمارات تدعو لتكثيف الجهود لإحلال الاستقرار في مالي

نيويورك (الاتحاد)

أكدت الإمارات على أهمية تكثيف الجهود لإحلال الاستقرار والأمن في مالي، لاسيَّما في سياق تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة، وشجعت على تكثيف الجهود الوطنية لوضع جدول زمني للانتخابات في أقرب وقت، بما يتماشى مع تطلعات الشعب في مالي.

وقالت الدولة، في بيان ألقاه وفد الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع مجلس الأمن حول الحالة في مالي: «على الصعيد السياسي، نشجع على تكثيف الجهود الوطنية لوضع جدول زمني للانتخابات في أقرب وقت وبما يتماشى مع تطلعات الشعب في مالي»، مشيرة إلى التواصل الحالي والمُشَجّع بين السلطات الانتقالية في مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والذي يشمل انفتاحهما على الحوار، ومساعي المبعوث الخاص السيد غودلاك جوناثان، وأعضاء الفريق الفني المشترك، والذي يضم المجموعة الاقتصادية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

وأضافت: «يبقى الدعم المُسْتَمَد من مجلس الأمن للجهود الوطنية والإقليمية أمراً ضرورياً في هذه المرحلة المهمة».

وشددت على أن إحلال استقرار مستدام في مالي يتطلب أيضاً تجديد الالتزام بالمبادئ الأساسية لاتفاق السلام والمصالحة لعام 2015، والحرص على تنفيذه من قبل الجهات المحلية، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وقالت الإمارات: «نظراً للحاجة إلى التركيز على وسط مالي التي تشهد أوضاعاً أمنية حرجة، فإننا نتطلع إلى الانتهاء من وضع الاستراتيجية السياسية الشاملة، بما يدعم الاستقرار في هذه المنطقة».

كما أكدت على أهمية تعزيز المشاركة الفعالة والهادفة والمتساوية للمرأة في جميع العمليات السياسية الحالية، مشيدة بالجهود المبذولة في هذا الصدد، ومنها زيادة عدد النساء في لَجنة مراقبة اتفاقية السلام ولجانِها الفرعية.

وبالنسبة للأوضاع الأمنية، أعربت عن وجود شواغل تجاه التهديدات التي تُشَكلها الجماعات الإرهابية على أمن واستقرار مالي والمنطقة، حيث تواصل هذه الجماعات محاولاتِها في بسط سيطرتِها وتوسيع نطاق عملياتها، رَغم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية المبذولة لمكافحتِها.

وأدانت الإمارات مجدداً استهداف قوات حفظ السلام من قِبَل تلك الجماعات، كما حدث مؤخراً في موبتي وسط مالي، والتي راح ضحيتها اثنان من قوات حفظ السلام المصرية، فضلاً عن إصابة أربعة آخرين.

وأعربت عن تعازيها الحارة لحكومة جمهورية مصر العربية ولعائلات الضحايا، مضيفة أن «هذه الظروف والتطورات الخطيرة تؤكد على أهمية تكثيف الجهود لمكافحة التطرف والإرهاب، بما يتماشى مع القانون الدولي، ويشمل ذلك ضمان تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل، بفعالية، وتقديم الدعم اللازم لمجموعة دول الساحل الخمس».

وفي ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة في مالي، والتي يمتد تأثيرُها على النساء والأطفال بشكلٍ خاص، حضت الإمارات المجتمع الدولي على مُواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، لاسيما مع الحاجة الماسة لسبعة ملايين ونصف مليون شخص إلى تَلَقّي هذه المساعدات.

وأشارت إلى أن التصدي للتهديدات الأمنية المرتبطة بتغير المناخ في مالي من شأنِهِ أنْ يُساهِم في توفير الأمن الغذائي والمائي، ودعم الاستقرار والتنمية في مالي.

وختاماً، أكدت الإمارات على الاستمرار في دعم جهود التنمية في مالي ومسيرتِها نحوَ تحقيق الازدهار والسلام المستدام. كما أعربت عن دعمِها لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي «مينوسما» وجهودها في هذا الصدد.