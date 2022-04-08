مصر تستضيف اجتماعاً ليبياً للتشاور حول القاعدة الدستورية

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

تستضيف مصر منتصف الأسبوع الجاري اجتماعاً لوفدي البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة للتشاور حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في ليبيا، بحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز، حسبما أكده عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة لـ«الاتحاد».

وأعرب بن شرادة عن أمله في نجاح المشاورات والاجتماعات التي ستعقد في مصر يوم الثلاثاء المقبل، مشيراً إلى اتساع الفجوة بين لجنتي البرلمان ومجلس الدولة الليبي في الأهداف التي شكلت من أجلها اللجنتين.

بدوره، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، أن المجلس في طرابلس شكل لجنة انخرطت في الاجتماعات التي احتضنتها تونس ورفض البرلمان الليبي الدعوة الأممية، مشيراً إلى أن لجنة مجلس الدولة مهامها صياغة قاعدة دستورية لغرض إجراء انتخابات برلمانية فقط، بينما شكل مجلس النواب شكل مؤخراً تنفيذاً للتعديل الدستوري الثاني عشر، والذي ينص على تعديل مواد الخلاف بمشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية، مضيفاً: «هذا اختلاف حقيقي بين التوجهين، وربما يكون سبباً في مقاطعة مجلس الدولة لاجتماعات مصر».

وأوضح كرموس، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن المستشارة الأممية لو أرادت الوصول إلى توافق لكانت دعوتها الموجهة تنفيذاً للتعديل الدستوري الثاني عشر، لكنها تجاهلت توافقات «النواب» و«الدولة»، وعرضت طرحاً جديداً لن يقبله مجلس النواب الليبي، بدليل قرار تشكيل لجنته الذي أسسه على التعديل الدستوري الثاني عشر، وفق قوله.

وأضاف كرموس: «مشاركة مجلس الدولة في اجتماعات مصر تنفيذاً لقرار مجلس النواب فإنه سيكون في تناقض وحرج كبير، لأن الغرض من تشكيل لجنة مجلس الدولة يختلف تماماً عما يريده مجلس النواب الليبي».

وكانت المستشارة الأممية طرحت مبادرة للاتفاق على القاعدة الدستورية خلال اجتماعات بين لجنتي مجلس الدولة والبرلمان الليبي، إلا أن الأخير قاطع الاجتماعات التي استضافتها تونس، وتمسك بالتعديل على الإعلان الدستوري الثاني عشر الذي أقره البرلمان الشهر الماضي.

إلى ذلك، جددت وليامز، دعمها مساعدة الليبيين في الوصول إلى إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية في أسرع وقت ممكن، على أساس دستوري متين وإطار انتخابي، مؤكدة في لقاء جمعها مع عدد من الشباب الليبيين المنخرطين في المجال السياسي على ضرورة احترام الالتزامات لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية، وحماية حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

وأوضحت البعثة الأممية في تغريدات لها عبر «تويتر» أن وليامز أجرت حواراً موسعاً مع قرابة 40 شابة وشاباً من مختلف مناطق ليبيا، مؤكدة أنها عرضت بالتفصيل جهود الأمم المتحدة وأولوياتها في الوقت الراهن المتمثلة بمساعدة الليبيين على إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية.

ونقلت المستشارة الأممية عن ممثلي الشباب وجهات نظرهم حول الوضع الراهن في ليبيا، مشيرة إلى أنهم تناولوا الملفات المتداخلة كالملف السياسي والاقتصادي والأمني والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. و«تحدثوا بشكل خاص عن أهمية إيجاد مخرج من الانسداد الذي وصل إليه المساران التشريعي والتنفيذي لأجل تنفيذ الانتخابات الليبية».

وقالت وليامز: «شهد هذا الجيل من الشباب على وجه التحديد ويلات حروب جمّة وقلاقل سياسية وانقسامات في المؤسسات، ومع كل ذلك ظلوا هم بارقة الأمل التي لا تنطفئ جذوتها متطلعين لمستقبلٍ أكثر استقراراً وأمناً لليبيا».

وتجري وليامز مشاورات مكثفة مع الأطراف الليبية الفاعلة والرئيسة لكسر الجمود في العملية السياسية، ومحاولة استعادة الزخم الانتخابي في الشارع الليبي، من خلال التأكيد على أهمية الاتفاق على القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات.

على صعيد آخر، نظم عدد من التجار العاملين في ليبيا إضرابا في عدد من المدن والبلدات، رفضاً للتسعيرة التي وضعها الحرس البلدي الليبي في البلاد خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخضراوات والفاكهة في ليبيا بشكل جنوني خلال الأسابيع الماضية.