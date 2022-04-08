فون دير لايين: لأوكرانيا «مستقبل أوروبي»

كييف (وكالات)

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال زيارتها كييف، أمس، أن روسيا مهددة بـ«التفكك» بسبب العقوبات التي تفرض عليها، في حين أن لأوكرانيا «مستقبلاً أوروبياً».

وقالت فون دير لايين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: «ستغرق روسيا في التفكك الاقتصادي والمالي والتكنولوجي، في حين تسير أوكرانيا نحو مستقبل أوروبي».

وقال الاتحاد الأوروبي، أمس، إنه سيستأنف وجوده الدبلوماسي في العاصمة الأوكرانية كييف بعد انتقال بعثته مؤقتاً إلى بولندا، إثر الهجوم الروسي.