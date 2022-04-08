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فون دير لايين: لأوكرانيا «مستقبل أوروبي»
فون دير لايين خلال مؤتمر صحفي مع زيلينسكي في كييف
9 ابريل 2022 01:51

كييف (وكالات) 

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال زيارتها كييف، أمس، أن روسيا مهددة بـ«التفكك» بسبب العقوبات التي تفرض عليها، في حين أن لأوكرانيا «مستقبلاً أوروبياً».
وقالت فون دير لايين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: «ستغرق روسيا في التفكك الاقتصادي والمالي والتكنولوجي، في حين تسير أوكرانيا نحو مستقبل أوروبي».
وقال الاتحاد الأوروبي، أمس، إنه سيستأنف وجوده الدبلوماسي في العاصمة الأوكرانية كييف بعد انتقال بعثته مؤقتاً إلى بولندا، إثر الهجوم الروسي.

المفوضية الأوروبية
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روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
فولوديمير زيلينسكي
أورسولا فون دير لاين
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