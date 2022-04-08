ماكرون: موسكو تسعى لتحقيق نصر في دونباس

باريس (وكالات)

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، عن مخاوفه من أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيركز هجماته في أوكرانيا على المناطق الانفصالية في دونباس سعياً لتحقيق نصر في 9 مايو، ذكرى استسلام ألمانيا النازية عام 1945. وقال ماكرون لإذاعة «آر تي إل» الفرنسية: «بالنسبة إلى روسيا، 9 مايو يوم عطلة وطنية، ومحطة عسكرية مهمة، ومن شبه المؤكد أن 9 مايو، بالنسبة إلى الرئيس بوتين، يجب أن يكون يوم نصر».

وقدّر أنهم «سيركزون جهودهم في دونباس، سنعيش مشاهد صعبة جداً في الأسابيع المقبلة»، في هذه المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا.

وأشار إلى أن فرنسا واليونان وتركيا تحاول تنظيم عمليات إنسانية في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة في جنوب أوكرانيا، لكن «بصعوبة كبيرة» بسبب «الرفض الروسي التام».

وكان ماكرون تحدث، أمس الأول، عن حوار «غير مجد» و«رياء في المناقشات»، مؤكداً أنه تلقى «رفضاً صريحاً» لعملية إنسانية في ماريوبول.

ورداً على قراء لصحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، قال «إن الحوار مع الرئيس الروسي غير مجد، أمضيت ساعات في مناقشته، الأمر ليس ممتعاً أبداً، لكن هذا واجبي».

وأضاف، إنه لا يتوقع التوصل إلى «مخرج» للأزمة الأوكرانية قبل «منتصف مايو». وأتت تصريحات ماكرون في الوقت الذي وصفت موسكو، أمس الأول، تصريحات للناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال «بشأن ما تردد عن عدم موافقة روسيا على إجلاء المدنيين من ماريوبول» بأنها «سخيفة».