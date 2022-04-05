ترشيح أول امرأة لقيادة فرع من القوات المسلحة الأميركية
الأميرال ليندا فاجان
6 ابريل 2022 01:35
قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، إنه رشح الأميرال ليندا فاجان لقيادة قوات خفر السواحل. وإذا فازت فاجان بالمنصب، فستصبح أول امرأة تقود فرعا من القوات المسلحة الأميركية. وأضاف بايدن، في تغريدة على موقع «تويتر» أعلن فيها عن الترشيح، أن الأميرال ليندا فاجان «تتمتع بقيادة ونزاهة لا يُعلى عليهما». وتشغل فاجان حالياً منصب نائب قائد خفر السواحل، ويجب أن يوافق مجلس الشيوخ على تعيينها في المنصب. وستحل محل الأميرال كارل شولتز، الذي شغل منصب القائد لقوات خفر السواحل منذ عام 2018.