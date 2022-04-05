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«الناتو»: روسيا تتأهب للسيطرة على كامل دونباس
دبابة تابعة للقوات الموالية لروسيا في ماريوبول أثناء المواجهات الدائرة مع القوات الأوكرانية (رويترز)
6 ابريل 2022 01:30

بروكسل (وكالات) 

ذكر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ، أمس، أن روسيا تعزز صفوفها من أجل «السيطرة على كامل منطقة دونباس» في شرق أوكرانيا، وإنشاء «جسر بري مع شبه جزيرة القرم» التي ضمتها موسكو عام 2014.
وحذّر ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحافي عشية اجتماع لوزراء خارجية الحلف: «نحن في مرحلة حاسمة من الأزمة».
وأوضح: «غادرت القوات الروسية منطقة كييف وشمال أوكرانيا، وينقل فلاديمير بوتين عدداً كبيراً من القوات إلى الشرق في روسيا، وستعيد تسليح نفسها، وستتلقى تعزيزات من الجنود، لأنها تكبّدت خسائر كبرى في صفوفها، وهي تستعد لإطلاق هجوم كبير في منطقة دونباس».
وأشار إلى أن «معظم القوات الأوكرانية تتركز في هذه المنطقة».
وتابع ستولتنبرغ: «ستستغرق عملية إعادة تموضع القوات الروسية بعض الوقت، قد تكون أسابيع قليلة، قبل شن هجوم كبير، ومن الضروري أن يدعم الحلفاء الأوكرانيين ويساعدوهم على إعادة التسلح من أجل السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم».
وقال إن وزراء خارجية «الناتو» سيناقشون مع نظيرهم الأوكراني دميترو كوليبا حاجات القوات الأوكرانية. وأوضح: «لا أريد إعطاء تفاصيل، لكن يجري البحث في توريد أسلحة مضادة للدبابات وأنظمة دفاع مضادة للطائرات».

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