مقتل 15 جندياً بهجوم في نيجيريا

قال مصدران عسكريان، الثلاثاء، إن مسلحين قتلوا 15 جندياً نيجيرياً وأصابوا ما يزيد على 12 آخرين خلال هجوم على قاعدة للجيش في ولاية كادونا الشمالية، في أحدث هجوم على قوات الأمن من قبل عصابات مسلحة. تسببت العصابات في إحداث فوضى في شمال غرب نيجيريا من خلال مهاجمة القرى والبلدات والمدارس وخطف مئات الطلاب. وقال ضابط بالجيش في القاعدة العسكرية ببلدة «بيرنين جواري» في ولاية كادونا، إن مسلحين على دراجات نارية استخدموا قذائف صاروخية وأسلحة ثقيلة أخرى خلال هجوم استمر أكثر من ساعتين مساء الاثنين. وقُتل 11 جندياً خلال الهجوم وأصيب 19 ونقلوا إلى ثلاثة مستشفيات مختلفة في كادونا. وقال الضابط، إن أربعة جنود لقوا حتفهم فيما بعد متأثرين بجراحهم. وأضاف الضابط، الذي طلب عدم نشر اسمه، «هؤلاء الذين نحاربهم ليسوا قطاع طرق عاديين... أخذ اللصوص عدة أسلحة من قاعدتنا». وقال جندي آخر في قاعدة كادونا، إن ثلاث عربات عسكرية دُمرت خلال الهجوم، كما سُرق عدد من الأسلحة النارية. وذكر تقرير من القاعدة إلى مقر الجيش في أبوجا، اطلعت عليه «رويترز»، أن الوضع «هادئ لكن يصعب بدرجة كبيرة التنبؤ بما قد يحدث».