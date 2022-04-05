اليوم 15:04
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عربي ودولي
مقتل 15 جندياً بهجوم في نيجيريا
هجوم على قرية في نيجيريا (أرشيفية)
6 ابريل 2022 01:09

قال مصدران عسكريان، الثلاثاء، إن مسلحين قتلوا 15 جندياً نيجيرياً وأصابوا ما يزيد على 12 آخرين خلال هجوم على قاعدة للجيش في ولاية كادونا الشمالية، في أحدث هجوم على قوات الأمن من قبل عصابات مسلحة. تسببت العصابات في إحداث فوضى في شمال غرب نيجيريا من خلال مهاجمة القرى والبلدات والمدارس وخطف مئات الطلاب.
وقال ضابط بالجيش في القاعدة العسكرية ببلدة «بيرنين جواري» في ولاية كادونا، إن مسلحين على دراجات نارية استخدموا قذائف صاروخية وأسلحة ثقيلة أخرى خلال هجوم استمر أكثر من ساعتين مساء الاثنين.
وقُتل 11 جندياً خلال الهجوم وأصيب 19 ونقلوا إلى ثلاثة مستشفيات مختلفة في كادونا. وقال الضابط، إن أربعة جنود لقوا حتفهم فيما بعد متأثرين بجراحهم.
وأضاف الضابط، الذي طلب عدم نشر اسمه، «هؤلاء الذين نحاربهم ليسوا قطاع طرق عاديين... أخذ اللصوص عدة أسلحة من قاعدتنا».
وقال جندي آخر في قاعدة كادونا، إن ثلاث عربات عسكرية دُمرت خلال الهجوم، كما سُرق عدد من الأسلحة النارية.
وذكر تقرير من القاعدة إلى مقر الجيش في أبوجا، اطلعت عليه «رويترز»، أن الوضع «هادئ لكن يصعب بدرجة كبيرة التنبؤ بما قد يحدث».

المصدر: رويترز
نيجيريا
إرهاب
هجوم
آخر الأخبار
كيف يتجنب مريض الربو «الأزمات» أثناء الصيام؟
دنيا
كيف يتجنب مريض الربو «الأزمات» أثناء الصيام؟
اليوم 15:02
أرشيفية
الإمارات
حظر استخدام الأكياس البلاستكية في أبوظبي
اليوم 14:50
مستودع للطحين في العراق
الاقتصادي
العراق: فتح استيراد جميع المواد الغذائية لمدة 3 أشهر
اليوم 14:46
منشأة للغاز في العراق
الاقتصادي
«سي.إيه.إم.سي» الصيني يوقع عقداً بشأن مشروع للغاز بالعراق
اليوم 14:45
أحد مقار شركة إنتل
الاقتصادي
«إنتل» تعلق عملياتها التجارية في روسيا
اليوم 14:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©