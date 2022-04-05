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عربي ودولي
رئيس أوكرانيا يشن هجوماً عنيفاً على مجلس الأمن
رئيس أوكرانيا يشن هجوماً عنيفاً على مجلس الأمن
6 ابريل 2022 01:03
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الثلاثاء إن الفظائع التي ارتكبت ضد المدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية ليست من الحوادث الفردية.
وتابع زيلينسكي في كلمته عبر رابط الفيديو"العالم رأى الآن ما الذي فعلته روسيا في بوتشا، ولكن العالم لم ير حتى الآن ما الذي قامت به في باقي المدن والأقاليم من بلادنا".
وأضاف أن مجلس الأمن الدولي لا يعمل "بفعالية".
وأضاف الرئيس الأوكراني" أن بوتشا بالتأكيد واحدة من بين العديد من الأمثلة حول ما الذي فعله الروس".
وطالب زيلينسكي بضرورة محاسبة روسيا على ما حدث في بوتشا.
وعرض الرئيس الأوكراني على مجلس الأمن الدولي مقطع فيديو وصور للفظائع ووصف الجرائم بالتفصيل.
فولوديمير زيلينكسي
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