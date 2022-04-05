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قاضية لبنانية ترفع حظر السفر عن اثنين من رؤساء البنوك
أرشيفية
6 ابريل 2022 01:30

بيروت (وكالات)

أفادت القاضية اللبنانية غادة عون، أمس، بأنها رفعت حظر سفر فرضته الشهر الماضي على رئيسي بنكين، في إطار تحقيق دائر بشأن المعاملات بين البنوك التجارية والمصرف المركزي.
وأضافت أنها رفعت حظر السفر عن سعد أزهري رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك بلوم، وسمير حنا رئيس بنك عودة، لتسهيل عودتهما إلى لبنان من الخارج، حتى يتمكنا من حضور جلسات في إطار التحقيق.
وكانت عون فرضت، في مارس الماضي، حظر سفر على رؤساء خمسة بنوك وتجميد أصولهم في إطار تحقيق في القروض التي قدمها مصرف لبنان المركزي لبنوك تجارية في بداية الانهيار المالي للبلاد عام 2019.
وطالت هذه الإجراءات رؤساء بنك بيروت، وسوسيتيه جنرال في لبنان، ومصرف بنكميد «مجموعة البحر المتوسط»، إضافة إلى بنكي بلوم وعودة.
ولم توجه القاضية اتهامات لأي طرف بأي جريمة، كما لم تحدد موعداً لأي جلسات.
وأكد متحدث باسم بنك عودة رفع حظر السفر، لكنه قال إنه لم يتم منع حنا من العودة إلى البلاد في أي وقت. وامتنع أزهري عن التعليق.

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