جهود مكثفة لمنع التصعيد في طرابلس إثر اشتباكات

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

تجري السلطة التنفيذية المسيطرة على طرابلس اتصالات مكثفة مع قادة الكتائب الأمنية والعسكرية، للحفاظ على الهدوء والاستقرار داخل العاصمة الليبية، وعدم انزلاق الأمور إلى دائرة العنف والصراع بين الكتائب، وذلك إثر اشتباكات عنيفة شهدتها طرابلس، مساء الاثنين الماضي، حسبما أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية الليبية لـ«الاتحاد».

وأشار المصدر، الذي رفض الإفصاح عن هويته، أن الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس، مساء الاثنين، دفعت المجلس الرئاسي الليبي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية لإجراء اتصالات مكثفة مع قادة الكتائب الأمنية والعسكرية، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الهدوء الحالي، وعدم انزلاق طرابلس إلى دائرة العنف والتصعيد.

وأوضح المصدر أن 5 قتلى وعدداً من الجرحى، بينهم سيدة ليبية ومواطن نيجيري، سقطوا في الاشتباكات المسلحة بين مجموعتين إحداهما تتبع المجلس الرئاسي والأخرى تتبع وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، مؤكداً أن الاشتباكات التي شهدتها طرابلس استخدمت خلالها أسلحة خفيفة ومتوسطة في شارع الصريم.

في السياق ذاته، أكد جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، أن الاشتباكات التي شهدتها طرابلس لا تعدو كونها «خلافاً بسيطاً بين الأشقاء، وجرت السيطرة عليه، وحلحلته بتدخل العقلاء والحكماء»، داعياً وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل الأخبار من مصادرها، والابتعاد عما أسماه «زرع بذور الفتنة بين الإخوة».

ولم تصدر وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، التي تسيطر على طرابلس، أي تعليق بخصوص الاشتباكات المسلحة.

في المقابل، دانت وزارة الداخلية في الحكومة، التي يترأسها فتحي باشاغا، والمعينة من قبل مجلس النواب، الاشتباكات المسلحة وطالبت بوقفها فوراً، مشيرة إلى أن المواجهات المسلحة وسط السكان الآمنين غير مقبولة تحت أي ظرف من الظروف، داعية الأطراف كافة داخل طرابلس إلى وقف المواجهات المسلحة وتغليب مصلحة الليبيين.

وانتهت الوزارة، التي يترأسها اللواء عصام أبو زريبة، إلى القول إن «زمن العنف والفوضى قد انتهى، وإن فرض الأمن والأمان أمران لا ثالث لهما».

وفي هذه الأثناء، أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن قلقها من اندلاع الاشتباكات المسلحة بمدينة طرابلس، بين مجموعات قالت إنها «تابعة لكتائب، وتتمتع بغطاء الشرعية» من حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدة أن هذه المواجهات قد تنذر بتقويض ما تبقى من سلم أهلي هش في العاصمة، وبما يعرض ممتلكات وأرواح الناس للخطر.

وأكدت المنظمة، في بيان أصدرته فور اندلاع الاشتباكات المسلحة في طرابلس، أن التحشيد العسكري لطرفي النزاع سيؤدي إلى خسائر بشرية غير محدودة، وبخاصة مع انتشار السلاح على نحو واسع بين أفراد تلك الميليشيات المسلحة، التي يفتقد جميعها إلى الانضباط، داعية حكومة الوحدة إلى تكثيف جهودها لتهدئة النزاع المسلح، واستعادة الأمن بمنطقة الاشتباكات وحماية المدنيين وممتلكاتهم. وناشدت المنظمة المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته، من خلال العمل على إدراج أسماء من وصفتهم بـ«أمراء الحرب» ومساعديهم على لائحة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، تنفيذاً لقرارين لمجلس الأمن الدولي بملاحقة كل منتهكي قواعد القانون الدولي الإنساني.

على جانب آخر، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها، أعادت الأسبوع الماضي، توطين 15 لاجئاً من ليبيا في أوروبا، مشيرة إلى أن إعادة التوطين توفر حلاً طويل الأمد للعديد من اللاجئين المستضعفين.

وأوضحت مفوضية اللاجئين أنه جرى خلال عام 2021 إعادة توطين 880 لاجئاً من ليبيا في أوروبا وكندا وأستراليا.

فيما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة أن مديرية أمن صبراتة نقلت 40 شخصاً من جنسيات إفريقية مختلفة إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن المهاجرين الذين جرى نقلهم ضبطوا داخل أحد أوكار تهريب البشر.