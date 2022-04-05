الأمم المتحدة تطالب بتسريع إزالة الألغام في اليمن

عدن (وكالات)

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن 1800 مدني لاقوا حتفهم أو أصيبوا بسبب الألغام وذخائر لم تنفجر من مخلفات الحرب في عدد من محافظات اليمن خلال أربع سنوات، مطالبة بتسريع جهود إزالة الألغام، حيث زرعت ميليشيات «الحوثي» كميات كبيرة من الألغام خصوصاً بالمناطق المدنية.

من جهته، أعلن مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام «الحوثية»، عن نزع أكثر من 329 ألف لغم في مختلف المناطق اليمنية منذ انطلاق المشروع عام 2018 وحتى نهاية مارس، باستخدام وسائل حديثة ومتطورة على يد 450 خبيراً في مجال نزع الألغام يشكلون 32 فريقاً في داخل اليمن.

وقال مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن، في بيان على «تويتر»، إن «الألغام الأرضية والمتفجرات تسببت منذ 2018، في مقتل أو إصابة أكثر من 1800 مدني، بما في ذلك 689 امرأة وطفلا».

وذكر البيان أن الفرق التابعة للأمم المتحدة تمكنت من إزالة 73930 من الألغام والذخائر غير المنفجرة خلال 2021.

وفي السياق نفسه، دعت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «أونمها»، إلى تسريع جهود إزالة الألغام في اليمن.

وقالت البعثة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام الموافق الرابع من أبريل: «الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب، تستمر في إزهاق أرواح وإصابة عشرات الأشخاص في الحُديدة كل عام؛ كثيرٌ منهم من النساء والأطفال».

وتتناثر في العديد من المدن اليمنية آلاف الألغام التي زرعتها ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، منذ مطلع عام 2015، في كثير من المناطق المدنية.

وتشير تقارير منظمات دولية ومحلية إلى أن اليمن شهد أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. من جهته، حرص مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن جهوده المبذولة في مختلف دول العالم، بأن تغطي مساعداته كافة القطاعات الحيوية في المجال الإنساني لتشمل قطاع التعليم والصحة والإيواء والمياه وغيرها من القطاعات المهمة، إلا أن المركز لم يقف عند هذا الحد، بل بادر بإطلاق مشاريع وبرامج إنسانية نوعية ضخمة أسهمت في نتائج إيجابية كبيرة في ميدان العمل الإنساني، من بينها مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

وأسهم «مسام» في حماية مئات الآلاف من الأرواح في اليمن من خلال تطهير المناطق اليمنية من الألغام الأرضية، بمختلف أشكالها وأنواعها وأحجامها، والتي نشرتها ميليشيات «الحوثي» بعشوائية في المناطق السكنية والطرقات والمدارس والمزارع، في انتهاك صارخ لكافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية.

وتمكنت فرق «مسام»، رغم المخاطر التي يواجهونها، من انتزاع أكثر من 329 ألف لغم في مختلف المناطق اليمنية منذ انطلاق المشروع عام 2018 وحتى نهاية مارس الماضي، باستخدام وسائل حديثة ومتطورة، على يد 450 خبيراً في مجال نزع الألغام يشكلون 32 فريقاً في داخل اليمن. ونتيجة لزرع ميليشيات «الحوثي» كميات كبيرة من الألغام خصوصاً بالمناطق المدنية، وما سببته من وفيات وإصابات بالغة وعاهات للآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، ونظراً للنتائج الملموسة لمشروع «مسام» في حفظ حياة الأبرياء اليمنيين، مدد المركز المشروع للعام الرابع على التوالي، سعياً منه في التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني وتعزيز الأمن في المناطق اليمنية كافة.

ولم تكتفِ جهود المركز بإتلاف الألغام الحوثية، بل امتدت لتقديم العلاج لضحاياها، حيث ينفذ المركز إلى جانب مشروع «مسام»، مشروعاً نوعياً آخر، وهو برنامج الأطراف الصناعية، والذي يجري من خلاله مساعدة المصابين بالبتر، وتقديم الخدمات اللازمة لهم بالمجان، بما في ذلك تركيب أطراف صناعية ذات جودة عالية، وتقديم التأهيل النفسي والبدني لهم، حيث استفاد من المشروع حتى الآن أكثر من 25 ألف مستفيد.

وفي اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام، يشارك مركز الملك سلمان للإغاثة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية بالتوعية بمخاطر الألغام، والدعوة لتعزيز الجهود في مكافحتها وحماية الأنفس منها، وبناء قدرات العاملين في هذا المجال بالدول المتضررة، والوقوف إلى جانب المتضررين.