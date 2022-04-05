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دوي انفجارات عنيفة في «مدينة الأسود» بأوكرانيا
من مدينة لفيف الأوكرانية
6 ابريل 2022 00:44

أشار حاكم لفيف في غرب أوكرانيا الثلاثاء إلى سماع دوي انفجارات في منطقته.
وتحدث الحاكم مكسيم كوسيتسكي عبر تطبيق تلغرام عن سماع "دوي انفجارات قرب راديخيف"، في إشارة إلى بلدة تبعد نحو 70 كيلومترا شمال شرقي لفيف، ودعا "الجميع إلى البقاء في الملاجئ".

المصدر: وكالات
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