قائد الجنجويد ينفي ارتكاب أعمال وحشية في دارفور

لاهاي (وكالات)

دفع رجل متهم بقيادة ميليشيا الجنجويد السودانية ببراءته من عشرات التهم المتعلقة بجرائم حرب، أمس، مع بدء أول محاكمة بخصوص الصراع في دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ويُتهم علي محمد علي عبدالرحمن بالإشراف على آلاف من مقاتلي الجنجويد الموالين للحكومة، والذين تقع عليهم مسؤولية عمليات اضطهاد وقتل واغتصاب وتعذيب خلال ذروة الصراع في عامي 2003 و2004، والذي أودى بحياة مئات الآلاف.

وقال عبدالرحمن، وهو في السبعينيات، للقضاة متحدثاً باللغة العربية بعد تلاوة التهم في بداية الجلسة، إنه بريء من جميع التهم.

وسلم عبد الرحمن، الذي يقول المدعون إنه يُعرف أيضاً باسم علي قشيب، نفسه للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها في يونيو 2020.