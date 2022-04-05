إيفانكا ترامب أمام لجنة التحقيق في قضية اقتحام الكونغرس
من اقتحام الكونغرس الأميركي
6 ابريل 2022 00:36
ستدلي إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي السابق، الثلاثاء بإفادتها أمام لجنة التحقيق في اقتحام مقر الكونغرس الأميركي في عام 2021، وفق وسيلتين إعلاميتين أميركيتين، في حين يعزز المشرّعون الأميركيون جهودهم لجمع أدلة من الحلقة الأقرب للملياردير الجمهوري.
وكانت لجنة التحقيق النيابية في أحداث السادس من يناير قد سعت إلى إقناع إيفانكا ترامب، سيدّة الأعمال البالغة 40 عاما والمستشارة السابقة لوالدها، بالمثول طوعاً أمامها بعدما أبلغت الهيئة ابنة الرئيس السابق بوجود أدلة تفيد بأنها سعت لإقناع والدها بإعطاء مناصريه الذين اقتحموا الكونغرس، توجيهات بضرورة نبذ العنف.
وجاء في مذكّرة وجّهها إليها رئيس اللجنة بيني طومسون في يناير أن "شهادات تم الإدلاء بها أمام اللجنة تشير إلى أن أفرادا في طاقم البيت الأبيض طلبوا منكم في مناسبات عدة المساعدة من خلال محاولة إقناع الرئيس ترامب بالتصدي لوضعية الخروج عن القانون السائدة".
والخميس أدلى جاريد كوشنر، زوج إيفانكا ترامب، بإفادته أمام لجنة التحقيق، وهو كان أقرب مستشاري الرئيس السابق وأول فرد من عائلته يدلي بإفادته أمام اللجنة. وتحدث جاريد عبر الفيديو بعدما وافق طوعاً على الرد على أسئلة اللجنة من دون تلقي أمر بالمثول.
وكان نحو ألفي شخص من مناصري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وتحت تأثير مزاعمه بحصول تزوير انتخابي، قد عمدوا إلى اقتحام الكونغرس خلال جلسة المصادقة على فوز منافسه جو بايدن بالرئاسة. وأوقف نحو 800 شخص لضلوعهم في هجوم 6 يناير. واعترف ما يقرب من 220 شخصاً بالذنب في تهم مختلفة.