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روسيا تعلن إسقاط مروحيتين قرب ماريوبول
دبابات مدمرة في أوكرانيا
5 ابريل 2022 23:56

أكد الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، أنه أسقط مروحيتين أوكرانيتين كانتا تحاولان إجلاء قادة عسكريين لكتيبة تتولى الدفاع عن ميناء ماريوبول.
وقال إيغور كوناتشنكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية «صباح اليوم الخامس من أبريل، تم إحباط محاولة جديدة لنظام كييف لإجلاء قادة كتيبة آزوف القومية من محيط ماريوبول». 
وتابع «أسقطت منظومات صاروخية محمولة مضادة للطائرات مروحيتين أوكرانيتين من نوع مي-8 حاولتا الوصول إلى المدينة من جهة البحر».
 وجدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية دعوة مقاتلي هذه الوحدة إلى إلقاء السلاح.
كانت وزارة الدفاع تعهدت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بتحرير مدينة ماريوبول في الجنوب ممن سمتهم «القوميين» الأوكرانيين.

المصدر: وكالات
ماريوبول
مروحية
روسيا
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