الأمم المتحدة: أكثر من 74 دولة متأثرة بالحرب في أوكرانيا
من بوتشا الأوكرانية
5 ابريل 2022 23:03
أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء أن الحرب في أوكرانيا لديها تداعيات على 74 دولة نامية وتؤثر على 1,2 مليار شخص في العالم. وقال في مستهلّ اجتماع لمجلس الأمن الدولي «يشير تحليلنا إلى أن 74 دولة نامية يسكن فيها مجموع 1,2 مليار شخص، معرّضة بشكل خاص لارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة والأسمدة». ولفتت المسؤولة عن إدارة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة روزماري ديكارلو من جهتها إلى «القلق العميق» للأمم المتحدة بشأن استخدام القنابل العنقودية في المناطق السكنية، مشيرة إلى أن هذه الأسلحة هي التي تتسبب في أكبر عدد من الضحايا المدنيين في الحرب. وتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام الأمم المتحدة عبر الفيديو بعد ظهر الثلاثاء. وهذه المرة الأولى، بحسب الأمم المتحدة، التي يلقي فيها رئيس دولة في حالة حرب بخطاب عبر هذه التقنية أمام مجلس الأمن. وحضّ زيلينسكي الأمم المتحدة على التحرك «فورا» لمواجهة «جرائم الحرب» وفق قوله، وإلا فسيتعين على الأمم المتحدة «إغلاق أبوابها ببساطة». وقال غوتيريش: إن «الهجوم الروسي أدى أيضًا إلى نزوح أكثر من 10 ملايين شخص خلال شهر فقط - وهي أسرع حركة سكان قسرية منذ الحرب العالمية الثانية».