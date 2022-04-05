أميركا ودول غربية تعلن عقوبات جديدة على روسيا غداً
منشأة لإنتاج الغاز في روسيا
5 ابريل 2022 22:58
قال مصدر مطلع إن الولايات المتحدة ودول غربية أخرى ستعلن غدا الأربعاء مجموعة جديدة واسعة من العقوبات المتعلقة بروسيا. وأضاف المصدر لوكالة رويترز للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات ستحظر جميع الاستثمارات الجديدة في روسيا، وتزيد القيود على المؤسسات المالية والشركات المملوكة للدولة في روسيا، وتستهدف المسؤولين الحكوميين الروس وعائلاتهم. وقال المصدر: «ستعلن الولايات المتحدة غدا، بالتنسيق مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، حزمة واسعة إضافية من العقوبات التي ستفرض تكاليف كبيرة على روسيا». وأضاف أن الإجراءات، التي ستفرض غدا، ستؤدي إلى «أضرار اقتصادية حادة وفورية على روسيا». وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات تتخذ بتنسيق كامل مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى في مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي جراء العملية العسكرية على أوكرانيا.