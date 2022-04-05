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تفكيك أكبر سوق غير شرعي على «الشبكة المظلمة»
أرشيفية
5 ابريل 2022 22:56

تم تفكيك «أكبر» منصّة عالمية للبيع على الشبكة المظلمة (دارك ويب) تُدعى «سوق هيدرا» العاملة باللغة الروسية منذ عام 2015، ومصادرة عملات بيتكوين بقيمة 23 مليون يورو، وفق ما أعلن القضاء الألماني الثلاثاء.

وذكر بيان أصدره مكتب المدعي العام في فرانكفورت والمكتب الفدرالي للشرطة الجنائية «تمت مصادرة خوادم أكبر سوق للشبكة المظلمة في العالم وتم تأمين 543 عملة بيتكوين بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 23 مليون يورو».

وبلغت المبيعات على منصة «سوق هيدرا» حوالي 1.23 مليار يورو في عام 2020 وحده مما يجعلها «السوق غير القانونية ذات أعلى حجم مبيعات في العالم»، بحسب البيان.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن كيم غروير، مسؤول الأبحاث في شركة Chainalysis قوله، إن «هيدرا تهيمن على السوق؛ لأن أوكرانيا وروسيا هما أكبر مستخدمين للعملات المشفرة في العالم».

 

المصدر: وكالات
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