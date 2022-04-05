البرهان يناقش مع وفد «الترويكا» جهود تحقيق السلام والتحول الديمقراطي في السودان

أسماء الحسيني (القاهرة - الخرطوم)

التقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أمس بمكتبه في القصر الجمهوري بالخرطوم، وفد سفراء دول "الترويكا" بالخرطوم، الذي يضم الولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا.

وأوضحت السفيرة لوسي تاملين القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى السودان في تصريح عقب اللقاء، أن اجتماع دول الترويكا مع البرهان كان صريحاً وبناء، وأعلنت فيه دول «الترويكا» دعمها القوي لتسهيل مجهودات عملية الحوار السياسي بين السودانيين تحت رعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد، والذي من المتوقع أن يقود لقيام حكومة انتقالية ومدنية مقبولة.

وأضافت أن دول «الترويكا» أعلنت دعمها القوي لكل الجهود الرامية لتحقيق الانتقال المدني الديمقراطي في السودان.

وعلى صعيد آخر، اتخذت السلطات السودانية إجراءات أمنية مكثفة في العاصمة السودانية الخرطوم استباقاً لمظاهرات اليوم في ذكرى انتفاضة السادس من أبريل التي أطاحت بنظام الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري، التي دعت لها لجان المقاومة للمطالبة بالحكم المدني.

كما يصادف السادس من أبريل ذكرى مرور 3 أعوام على وصول ملايين السودانيين إلى مقر القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم، ليتم بعدها بأيام الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير.

وقررت تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم تسيير مظاهرات لا مركزية في مدن العاصمة الثلاث، وجرى تحديد موعد الرابعة عصراً لانطلاق المظاهرات.

واستبق المحتجون احتجاجات اليوم بالمشاركة في مظاهرات ليلية عمت أحياء العاصمة، كما خرجت مواكب دعائية تحث على المشاركة في الاحتجاجات.

يأتي ذلك في وقت، بدأت في لاهاي بهولندا محاكمة زعيم الميليشيا المسلحة علي عبد الرحمن كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، بعد أن وجهت إليه في وقت سابق نحو 31 تهمة متعلقة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يعتقد أنه نفذها في إقليم دارفور غربي السودان في عامي 2003 و2004، ومن بين التهم الموجهة إليه القتل والشروع في القتل والنهب والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري وتدمير الممتلكات والاضطهاد والهجمات.

ودفع كوشيب خلال المحاكمة ببراءته من التهم الموجهة إليه، وقال إنه بريء من جميع التهم، في حين وصف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يوم المحاكمة بأنه بالغ الأهمية لمن ينتظرون العدالة في السودان.

وتأتي محاكمة كوشيب بعد عامين من تسليم نفسه طواعية للمحكمة في دولة أفريقيا الوسطى، بعد أن تمكن من الهروب من السودان عام 2020، وجرى نقله لمقر الاحتجاز في مدينة لاهاي.

وكانت المحكمة الجنائية قد أصدرت مذكرة توقيف في حق كوشيب عام 2007، إضافة إلى مجموعة قيادات سودانية على رأسهم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبد الرحيم حسين، ووزير الدولة بوزارة الداخلية أحمد هارون.