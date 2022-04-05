روسيا تتعهد بـ«تحرير» مدينة أوكرانية من «القوميين»
جنود أوكرانيون ينفذون عمليات قصف
5 ابريل 2022 22:17
تعهدت روسيا، اليوم الثلاثاء، بتحرير مدينة في جنوب أوكرانيا ممن سمتهم «القوميين» الأوكرانيين. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها، إن قواتها «ستحرر» مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة في جنوب أوكرانيا. بدورها، نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن الوزارة قولها، إن الجانب الروسي اقترح أن تغادر القوات الأوكرانية المدينة، لكنها رفضت. وتتبادل كييف وموسكو الاتهامات، منذ أسابيع، بشأن عرقلة خروج المدنيين من هذه المدينة.