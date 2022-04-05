كيف يتواصل زيلينسكي مع أسرته في الظرف الحالي؟

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، عن كيفية تواصله مع عائلته في ظل العملية العسكرية الروسية الحالية في أوكرانيا. وأعلن عن تقييد اتصالاته مع عائلته التي تعيش في مكان سري، موضحا أنه يتواصل مع العائلة لخمس دقائق مرتين يوميا.وفي مقابلة مع التلفزيون الأوكراني، قال زيلينسكي «أعيش ببساطة، أستيقظ في الصباح وأبدأ العمل. وفي المساء، أذهب للنوم». وأضاف زيلينسكي «هل عائلتي مصدر إلهام بالنسبة لي؟ نعم، وبرنامجنا يدعى خمس + خمس: فنحن نتواصل في مكان ما لخمس دقائق صباحا وخمس دقائق مساء: هذا هو كل تواصلنا». يذكر أن زوجة زيلينسكي وطفليهما يعيشون في مكان سري في أوكرانيا بينما يدير هو شؤون بلاده انطلاقا من المكتب الرئاسي شديد التأمين في العاصمة كييف. ولم يفصح الرئيس الأوكراني، البالغ من العمر 44 عاما، عن الكيفية التي يتواصل بها مع عائلته. وكان زيلينسكي أعلن، في بداية العملية الروسية على بلاده في 24 فبراير الماضي، أن هناك معلومات تفيد بأن عائلته قد تصبح هدفا. كانت زوجة زيلينسكي أولينا زيلينسكا قالت، في تصريحات لصحيفة «دي تسايت» الأسبوعية الألمانية: إن «مطاردتي أنا وعائلتي تبدو بالنسبة لي كفيلم سيئ من أفلام الحركة».