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عربي ودولي
موجة طرد الدبلوماسيين الروس تتواصل.. والسبب
من بوتشا الأوكرانية
5 ابريل 2022 21:05

قال الاتحاد الأوروبي إنه أعلن 19 دبلوماسياً روسياً أشخاصاً غير مرغوب فيهم بسبب «انخراطهم في أنشطة تتعارض مع وضعهم الدبلوماسي» وأمرهم بمغادرة بلجيكا البلد المضيف لمقر التكتل الأوروبي.

يأتي ذلك إثر طرد عدة دول أوروبية نحو 150 دبلوماسيا روسياً، على خلفية العملية العسكرية الروسية التي أطلقت في 24 فبراير الماضي على الأراضي الأوكرانية، لوحت موسكو بالانتقام من الدول الغربية.

وأضاف الاتحاد في بيان «استناداً إلى قرار الممثل الأعلى (للسياسة الخارجية) جوزيب بوريل فقد تم إعلان 19 عضواً في البعثة الدائمة لروسيا الاتحادية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل أشخاصاً غير مرغوب فيهم لانخراطهم في أنشطة تتعارض مع وضعهم الدبلوماسي».

يأتي قرار رفع الحصانة عن الدبلوماسيين في بعثة روسيا لدى الاتحاد الأوروبي مماثلاً لقرارات اتخذتها مجموعة من دول الاتحاد منها فرنسا وهولندا والسويد وبلجيكا وإسبانيا والتي اتهمت المبعوثين بالتجسس.

وقال الاتحاد الأوروبي إن قراره يأتي أيضاً احتجاجاً على تقارير عن قتل مدنيين في مدن أوكرانية خضعت لسيطرة القوات الروسية منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير.

 

المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
روسيا
أوكرانيا
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