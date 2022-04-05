إعلان حصيلة جديدة للاجئين الفارين من أوكرانيا

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، حصيلة جديدة للاجئين الفارين من أوكرانيا.

وقالت المفوضية، إن أكثر من 4.24 مليون لاجئ أوكراني فروا من بلادهم منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، وفق حصيلة جديدة.

وأحصت المفوضية 4.244.595 لاجئاً أوكرانياً، اليوم الثلاثاء. وهذا العدد يضمّ 38646 لاجئاً إضافياً مقارنة بالعدد المعلن الأحد.

ولم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

ونحو 90 في المئة من الذين فروا من أوكرانيا هم من النساء والأطفال.

وفر نحو 205.500 شخص غير أوكراني من البلاد ويواجهون أحياناً صعوبات في العودة إلى بلدانهم الأم، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين في أوكرانيا بنحو 7.1 مليون. وهذا العدد يضمّ نحو 600 ألف شخص إضافي مقارنة بالحصيلة الأخيرة الصادرة منتصف مارس الماضي.

واضطر أكثر من 11 مليون شخص، أي أكثر من ربع السكان، إلى مغادرة منازلهم إما عن طريق عبور الحدود بحثاً عن ملجأ في البلدان المجاورة أو عن ملاذ آمن آخر في أوكرانيا.

تستقبل بولندا وحدها أكثر من نصف عدد اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا منذ بدء العملية، أي حوالي 6 من كل عشرة لاجئين. منذ 24 فبراير، دخل 2.469.657 لاجئاً إلى بولندا وفقاً لإحصاءات المفوضية. وأكدت «اليونيسف»، أن نحو النصف أطفال.

وأكد نائب وزير الداخلية أن 1.5 مليون منهم بقوا في بولندا.





المصدر: آ ف ب