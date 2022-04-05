«الناتو»: العملية العسكرية في أوكرانيا تدخل مرحلة حاسمة
دبابة في أوكرانيا
5 ابريل 2022 19:55
أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دخلت مرحلة حاسمة. وقال ينس ستولتنبرج أمين عام الحلف، إن الناتو يرى تحركا كبيرا للقوات بعيدا عن العاصمة كييف، حيث يركز الجيش الروسي الآن على الشرق.وأضاف ستولتنبرج أنه يتم إعادة تجميع القوات وإعادة تسليحها، واصفا ذلك ب«مرحلة حاسمة». ويجتمع وزراء خارجية الناتو، غداً الأربعاء وبعد غدٍ الخميس، لمناقشة كيفية إمكان إعطاء القوات المسلحة دعما إضافيا. وتابع ستولتنبرج «الحلفاء مصممون على تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا، بما في ذلك أسلحة مضادة للدبابات ونظم دفاع جوي ومعدات أخرى. الحلفاء زادوا أيضاً المساعدات الإنسانية والدعم المالي».