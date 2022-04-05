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تعليق غير مسبوق من بلينكن على «مشاهد» في بوتشا
أنتوني بلينكن
5 ابريل 2022 18:22

ندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، بـ"حملة قتل وتعذيب" في مدينة بوتشا الأوكرانية التي عثر فيها على عشرات الجثث بعد انسحاب القوات الروسية منها.

وقال قبل توجهه إلى بروكسل "ما رأيناه في بوتشا ليس عملاً منفرداً لوحدة منحرفة. إنها حملة متعمدة للقتل والتعذيب وارتكاب فظائع".

المصدر: وكالات
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