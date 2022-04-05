بوتين يندد بـ«الضغط» الأوروبي ويهدد بإجراءات انتقامية
بوتين
5 ابريل 2022 18:08
ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء بالإجراءات المتخذة ضد شركة الغاز الروسية العملاقة «غازبروم» في أوروبا على خلفية الحرب في أوكرانيا وحذر من إجراءات انتقامية محتملة. وقال بوتين خلال اجتماع متلفز مع مسؤولين إن «الوضع في قطاع الطاقة يزداد سوءاً نتيجة إجراءات قاسية غير مرتبطة بالسوق، بما فيها الضغط الإداري على شركتنا غازبروم في بعض الدول الأوروبية» محذراً من أن التهديدات في أوروبا بتأميم الأصول الروسية «سيف ذو حدين».