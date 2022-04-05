اليوم 14:59
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عربي ودولي
لهذا السبب.. استمرار إلغاء رحلات جوية في بريطانيا
من إحدى صالات مطار هيثرو
5 ابريل 2022 17:57

لا يزال ركاب الرحلات الجوية المغادرة من بريطانيا أو المتجهة إليها يتلقون تحذيرات من توقع استمرار إلغاء عدد من الرحلات، بسبب النقص في الموظفين.

وشهدت الأيام القليلة الماضية إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية من وإلى بريطانيا، بسبب مرض أفراد الأطقم، وسط ارتفاع في أعداد إصابات كورونا.

ونقلت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية عن خبراء في صناعة الطيران أن شركات الطيران والمطارات تكافح كونها قامت بالفعل بشطب الكثير من الوظائف خلال الجائحة.

وتعود معظم الرحلات التي تم إلغاؤها الأسبوع الماضي لشركتي إيزي جيت والخطوط الجوية البريطانية.

ووصل معدل تغيب الموظفين في إيزي جيت لنحو ضعف المستويات المعتادة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاضطرابات تؤثر على الكثير من العائلات المسافرة للخارج لقضاء عطلة عيد الفصح المدرسية، وهي الأولى منذ قيام المملكة المتحدة بإلغاء قيود كورونا للمسافرين الدوليين.

المصدر: وكالات
مطار هيثرو
بريطانيا
آخر الأخبار
أرشيفية
الإمارات
حظر استخدام الأكياس البلاستكية في أبوظبي
اليوم 14:50
مستودع للطحين في العراق
الاقتصادي
العراق: فتح استيراد جميع المواد الغذائية لمدة 3 أشهر
اليوم 14:46
منشأة للغاز في العراق
الاقتصادي
«سي.إيه.إم.سي» الصيني يوقع عقداً بشأن مشروع للغاز بالعراق
اليوم 14:45
أحد مقار شركة إنتل
الاقتصادي
«إنتل» تعلق عملياتها التجارية في روسيا
اليوم 14:40
أرشيفية
دنيا
«قصر الإمارات».. وجهتكم في رمضان
اليوم 14:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©