في غضون 48 ساعة.. طرد 150 دبلوماسياً روسياً

إثر طرد عدة دول أوروبية نحو 150 دبلوماسيا روسياً، على خلفية العملية العسكرية الروسية التي أطلقت في 24 فبراير الماضي على الأراضي الأوكرانية، لوحت موسكو بالانتقام من الدول الغربية.
وبعد فرنسا وألمانيا الاثنين، طردت إيطاليا والدنمارك والسويد واسبانيا بدورها عشرات الدبلوماسيين الروس، الثلاثاء، ما يمثل مزيداً من تدهور العلاقات مع موسكو بعد اكتشاف مشاهد مروعة منسوبة إلى القوات الروسية قرب كييف.
قررت إيطاليا طرد ثلاثين دبلوماسياً روسياً لأسباب تتعلق بـ«الأمن القومي»، على ما أعلن الثلاثاء وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.
وأعرب الغربيون عن غضبهم نهاية الأسبوع الماضي بعد العثور على عشرات الجثث في ثياب مدنية في بوتشا شمال غرب كييف، عقب انسحاب القوات الروسية من محيط العاصمة.
من جهتها نفت روسيا «قطعاً» تورطها، منددةً بصور «ممفبركة»، تهدف إلى تشويه صورة الجنود الروس.
وعقب ورود أنباء عن العثور على القتلى في بوتشا، أعلنت ليتوانيا طرد السفير الروسي «ردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا التي تتمتع بالسيادة».
وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك في اليوم نفسه طرد بلادها لـ«عدد كبير» من الدبلوماسيين الروس في برلين.
وأفادت معلومات تلقتها وكالة فرانس برس أن عددهم يصل إلى أربعين.
وبعد دقائق، أعلنت فرنسا طرد 35 دبلوماسياً روسياً «تتعارض أنشطتهم مع مصالحها»، بحسب مصدر مقرب من وزارة الخارجية الفرنسية، موضحةً أن «هذا الإجراء جزء من نهج أوروبي».
وأعلن وزير الخارجية الدنماركي ييبي كوفود صباح الثلاثاء، أن بلاده قررت طرد 15 دبلوماسياً روسياً «قاموا بأنشطة تجسس على الأراضي الدنماركية».
وأعلنت السويد الثلاثاء طرد ثلاثة دبلوماسيين روس. ثم قررت إسبانيا طرد نحو 25 دبلوماسيًا روسيًا «بمفعول فوري» لأنهم يشكلون «تهديدا لمصالح البلاد».
وكانت عدة دول أوروبية اتخذت تدابير مماثلة.
في 29 مارس، أعلنت بلجيكا طرد 21 شخصاً يعملون في السفارة والقنصلية الروسيتين خلال مهلة 15 يوماً، للاشتباه بضلوعهم «في عمليات تجسس تهدد الأمن القومي».
وفي اليوم نفسه، قررت هولندا طرد 17 شخصاً «معتمدين كدبلوماسيين في البعثات الروسية في هولندا» لكنهم «ينشطون بشكل سري كضباط استخبارات».
في 23 مارس، أعلنت بولندا على لسان وزير الداخلية ماريوس كامينسكي، طرد «45 جاسوساً روسياً ينتحلون صفة دبلوماسيين».
وفقاً لإحصاءات، تم طرد نحو 260 دبلوماسياً روسياً من مختلف دول الاتحاد الأوروبي منذ بدء الهجوم الروسي. في المقابل ندّد الكرملين الثلاثاء بـ «ضيق البصيرة» الأوروبية.
وقال دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين في تصريحات إعلامية «هو أمر مؤسف. فالحدّ من فرص التواصل على الصعيد الدبلوماسي في هذه الظروف الصعبة» ينمّ عن «ضيق بصيرة من شأنه أن يعقّد أكثر» العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي.
وحذر من أن «ذلك سيؤدي حتماً إلى إجراءات انتقامية».