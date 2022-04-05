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تصعيد خطير.. اقترح أوروبي لحظر الفحم الروسي
أرشيفية
5 ابريل 2022 17:17

اقترحت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، على دول الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على موسكو من خلال وقف مشترياتها من الفحم الروسي والتي تشكل 45% من واردات الاتحاد الأوروبي، وعبر إغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن التي يشغلها روس. وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين إنه بعد اكتشاف عدد كبير من الجثث في محيط العاصمة الأوكرانية كييف، «علينا بشكل واضح زيادة ضغطنا» على موسكو. واقترحت بروكسل أيضاً تشديد العقوبات المصرفية الحالية وحظر ما تصل قيمته إلى عشرة مليارات يورو من صادرات المعدات والمكونات الصناعية المهمة إلى روسيا، مثل أشباه الموصلات المتطورة.

المصدر: وكالات
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