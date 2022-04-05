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غرق سفينة أجنبية في ميناء ماريوبول
غرق سفينة أجنبية في ميناء ماريوبول
5 ابريل 2022 17:01

 أفاد حرس الحدود الأوكراني بأن سفينة شحن أجنبية غرقت في ميناء مدينة ماريوبول بعد اندلاع حريق بسبب هجوم روسي.
وقال حرس الحدود إن قبطان السفينة، التي يبلغ طولها 130 متراً، أرسل نداء استغاثة بسبب اندلاع حريق في غرقة المحرك وعلى الجسر.
وتم إجلاء طاقم السفينة المؤلف من 12 فرداً، وبينهم عدة أشخاص مصابين.
وأكد الانفصاليون الموالون لروسيا في منطقة دونيتسك اندلاع الحريق، ولكنهم اتهموا الجانب الأوكراني بأنه المتسبب في الحادث، حيث قالوا إنه يتم تدمير منشآت الميناء والسفن الأجنبية بسبب الهزيمة الوشيكة.
ويشار إلى أن السفينة «ازبورج» ترسو في ماريوبول منذ 22 فبراير الماضي، قبل يومين من بدء الهجوم.

 

المصدر: د ب أ
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