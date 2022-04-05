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المغرب يكشف عن موعد زيارة رئيس الوزراء الإسباني
من شارع محمد الخاماس وسط العاصمة الرباط
5 ابريل 2022 16:59

قال القصر الملكي المغربي اليوم الثلاثاء، إن الملك محمد السادس سيجتمع مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث يوم الخميس في الرباط مع سعي الدولتين إلى تسوية الخلاف الدبلوماسي الذي اندلع العام الماضي.

وتحسنت العلاقات بين البلدين بعد أن أعلنت إسبانيا الشهر الماضي دعمها لخطة المغرب للحكم الذاتي باعتبارها "الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع" حول الصحراء الغربية.

المصدر: وكالات
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