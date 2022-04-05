مصر: القبض على خبيرة تغذية بتهمة ترويج أعشاب لعلاج السمنة

أحمد شعبان (القاهرة)

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، مساء أمس الاثنين، القبض على الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية الشهيرة، لاتهامها بالنصب على المواطنين وبيع وترويج أدوية مغشوشة، بحجة أنها تقضي على السمنة.

وكانت أجهزة الأمن في مصر قد تلقت بلاغات ضد خبيرة التغذية بتهمة النصب، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها وجارٍ العرض على النيابة العامة المصرية بتولي التحقيقات.

وكشفت تحريات السلطات الأمنية، أن دعاء سهيل خبيرة التغذية أعلنت عن أدوية مجهولة المصدر، وغير معتمدة من الجهات الصحية الرسمية في مصر، من خلال عديد من القنوات الإعلامية المختلفة، بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأثبتت التحريات أن خبيرة التغذية أنشأت قناة فضائية، وعرضت من خلالها منتجاتها العشبية، كما أوهمت الكثير من الضحايا بعلاج السمنة عن طريق الأعشاب، مقابل الحصول على أموال طائلة من تلك الإعلانات والوصفات غير المصرح بها طبيا.

كما ادعت دعاء سهيل أنها اختصاصية تخسيس معتمدة من وزارة الصحة والسكان في مصر، خلافا للحقيقة، حيث ذكرت أنها أول مؤسسي فكرة التخسيس أون لاين في مصر، وذلك للترويج للأدوية الخاصة بها لعلاج السمنة.

وادعت أيضاً أنها خبيرة في مجال التغذية، وحاصلة على دكتوراه التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا وصاحبة مبادرة مصر بلا سمنة، لمقاومة أضرار السمنة عن طريق مبادراتها المستمرة لمحاربة مرض السمنة، من خلال أدوية مغشوشة ودون تصاريح من وزارة الصحة.

وكانت خبيرة التغذية قد نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، رسالة إلى متابعيها قبل ساعات قليلة من القبض عليها قائلة: «التخسيس في رمضان سهل معانا اكتب تم وهنرد عليك».

كما نشرت دعاء سهيل أرقاماً كثيرة لفريق العمل الخاص بها لتواصل المواطنين والحجز في عيادتها من الراغبين في إنقاص الوزن.