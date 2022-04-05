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قتلى ومصابون بعد اصطدام شاحنة بقطار في هنغاريا
قتلى ومصابون بعد اصطدام شاحنة بقطار في هنغاري
5 ابريل 2022 13:54

قالت الشرطة الهنغارية إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 10 عندما اصطدمت شاحنة صغيرة بقطار في جنوب البلاد، مما أدى إلى خروج عربات بالقطار عن مساره في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.
 
وقع الحادث عند مزلقان في منطقة ميندزينت قرب الحدود مع صربيا قبل الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش بقليل.

وقال متحدث باسم الشرطة لرويترز إن 5 من ركاب الشاحنة قتلوا، وكانت هناك إصابات بين ركاب كلا الشاحنة والقطار.

المصدر: وكالات
شاحنة
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