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جنوب أفريقيا تعلق خطة احتواء كورونا
مسعفون يعتنون بمريض أثناء تفشي مرض فيروس كورونا في جنوب افريقيا
5 ابريل 2022 11:44

 علقت جنوب أفريقيا خطتها لاحتواء فيروس كورونا بعد 750 يوما من بدء تطبيقها. وبرر الرئيس سيريل رامافوزا في خطاب متلفز مساء أمس الاثنين هذا 
الإجراء، وأرجعه إلى انخفاض حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وسوف يبقي صندوق مخصص لمواجهة تداعيات كورونا في الوقت الحالي، بالاضافة إلى إجراءات وقائية معينة مثل ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة. وسوف 
يتم تخفيف هذه الاجراءات بعد فترة انتقالية مدتها شهر.

وقد حصل حتى الآن 44% من البالغين على جرعات اللقاح كاملة. ووفقا لاحدث البيانات الرسمية، فقد سجلت جنوب أفريقيا 685 حالة إصابة جديدة و حالتي 
وفاة بالفيروس أمس الاثنين.

وكانت جنوب أفريقيا، الأكثر تضررا من الجائحة من حيث أعداد الاصابات، قد فرضت خطة تأهب تشمل خمس مراحل في 15 مارس 2020 بسبب ارتفاع حالات 
الاصابة بالفيروس.

وخلفت القيود تأثيراً كبيراً على ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا، التي تعاني من انقطاع مزمن للكهرباء.كما تعهد رامافوزا بإجراء إصلاحات هيكلية لاعادة بناء الاقتصاد المتعثر 
عقب إلغاء القيود.

المصدر: وكالات
فيروس كورونا
كورونا
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