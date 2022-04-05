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موجة كورونا تغلق شنغهاي إلى أجل غير مسمى
عمال ومتطوعون ينظرون إلى مجمع حيث يتم اختبار السكان للكشف عن فيروس كورونا في شنغهاي
5 ابريل 2022 09:18
قالت السلطات البلدية في مدينة شنغهاي الصينية اليوم الثلاثاء إنه تم تمديد الإغلاق المفروض بسبب كوفيد19- على26 مليوناً من سكان المدينة إلى أجل غير مسمى.
وقبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية، سيتعين على المسؤولين انتظار نتائج اختبارات كوفيد19- الجماعية التي أجريت يوم الاثنين، وفحص المصابين ونقلهم إلى منشآت الحجر الصحي.
وسجلت لجنة الصحة في بكين أكثر من 16 ألف إصابة جديدة يوم الثلاثاء، وهو أعلى رقم في موجة فيروس كورونا الحالية في الصين والأسوأ منذ عامين.
ولم تظهر أعراض على أكثر من 15 ألفا من الحالات المسجلة. وفي شنغهاي وحدها ، تم تسجيل 268 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19 وأكثر من 13 ألف إصابة بدون أعراض بعد اختبارات جماعية في الأيام القليلة الماضية.
كما تضرر إقليم جيلين شمال شرقي الصين بشدة.وسجلت المدينة أكثر من 70 ألف إصابة منذ بداية آذار/مارس. ويوم الاثنين،
تم تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة للمرة الأولى.
وكان من المفترض في الأصل أن يستمر حظر التجول في غرب المدينة من يوم الجمعة الماضي إلى اليوم الثلاثاء، لكن السلطات طلبت من السكان مواصلة البقاء في منازلهم.
المصدر: د ب أ
فيروس كورونا
شنغهاي
كورونا
كوفيد 19
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