اليوم 14:56
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عربي ودولي
كوريا الشمالية تهدد: لو هاجمتنا سيول سنرد بالنووي!
كوريا الشمالية تهدد: لو هاجمتنا سيول سنرد بالنووي!
5 ابريل 2022 09:13

 قالت كيم يو جونج شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون التي تتمتع بنفوذ قوي اليوم الثلاثاء إن كوريا الشمالية لا تريد الحرب، لكن إذا اختارت كوريا الجنوبية مواجهة عسكرية أو قامت بضربة استباقية، فسيتعين على القوات النووية الشمالية الهجوم.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن المسؤولة الرفيعة المستوى في الحكومة والحزب الحاكم قالت إن إدلاء وزير الدفاع الكوري الجنوبي بتصريحاته الأخيرة بشأن هجوم استباقي على الشمال كان "خطأ كبيرا جدا".
وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك يوم الجمعة إن جيش بلاده لديه مجموعة متنوعة من الصواريخ ذات مدى إطلاق ودقة وقوة تحسنت كثيرا، مع "القدرة على إصابة أي هدف بدقة وسرعة في كوريا الشمالية".
وأجرت كوريا الشمالية تجارب إطلاق صواريخ أكثر قوة هذا العام، ويخشى المسؤولون في سول وواشنطن من أنها قد تستعد لاستئناف اختبار الأسلحة النووية للمرة الأولى منذ عام 2017 وسط مفاوضات متعثرة.
وسبق أن نددت كيم ومسؤول كوري شمالي آخر يوم الأحد بالتصريحات تلك، وحذرا من أن بيونجيانج ستدمر أهدافا رئيسية في سول إذا قامت بأي "عمل عسكري خطير" مثل ضربة استباقية.
وقالت كيم في بيانها الثاني يوم الثلاثاء إن بيونج يانج تعارض الحرب التي ستترك شبه الجزيرة في حالة دمار وخراب، ولا تعتبر كوريا الجنوبية العدو الرئيسي لها.
وأضافت "بعبارة أخرى، هذا يعني أنه ما لم يتخذ الجيش الكوري الجنوبي أي عمل عسكري ضد دولتنا، فلن يعتبر هدفا لهجومنا".
ومضت تقول "لكن إذا اختارت كوريا الجنوبية، لأي سبب- سواء أعماها سوء التقدير أم لا - القيام بعمل عسكري مثل" ضربة وقائية "التي روج لها (سوه ووك)، فإن الوضع سيتغير". وفي هذه الحالة ستصبح كوريا الجنوبية نفسها هدفا".

المصدر: وكالات
بيونج يانج
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
آخر الأخبار
أرشيفية
الإمارات
حظر استخدام الأكياس البلاستكية في أبوظبي
اليوم 14:50
مستودع للطحين في العراق
الاقتصادي
العراق: فتح استيراد جميع المواد الغذائية لمدة 3 أشهر
اليوم 14:46
منشأة للغاز في العراق
الاقتصادي
«سي.إيه.إم.سي» الصيني يوقع عقداً بشأن مشروع للغاز بالعراق
اليوم 14:45
أحد مقار شركة إنتل
الاقتصادي
«إنتل» تعلق عملياتها التجارية في روسيا
اليوم 14:40
أرشيفية
دنيا
«قصر الإمارات».. وجهتكم في رمضان
اليوم 14:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©