أول خطاب لزيلينسكي أمام مجلس الأمن منذ بدء الهجوم الروسي
زيلينسكي خلال زيارتة لبدة بوتشا
5 ابريل 2022 08:14
أعلنت الرئاسة البريطانية لمجلس الأمن الدولي، أنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلقي الثلاثاء أمام المجلس كلمة عبر الفيديو خلال اجتماع سيخصّص لأوكرانيا ويتوقّع أن تطغى عليه الأحداث في بوتشا، البلدة الواقعة قرب كييف والتي عُثر فيها بعد انسحاب القوات الروسية منها على عشرات الجثث، بعضها على الطرقات والبعض الآخر في مقابر جماعية.
وقالت البعثة البريطانية في الأمم المتّحدة في تغريدة على تويتر إنّ "زيلينسكي سيلقي الثلاثاء كلمة خلال جلسة مجلس الأمن بشأن أوكرانيا بعد زيارته إلى بوتشا".
وردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس، لم تتمكّن البعثة من توضيح ما إذا كان زيلينسكي سيخاطب مجلس الأمن بكلمة مسجّلة مسبقاً أو مباشرة على الهواء.
وستكون هذه أول مداخلة لرئيس أوكرانيا أمام مجلس الأمن منذ بدأت روسيا هجومها على بلاده في 24 فبراير.
وجلسة مجلس الأمن التي ستعقد الثلاثاء مقرّرة منذ أمد بعيد وسيشارك فيها خصوصاً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
وأعربت دول عدّة والأمم المتحدة عن إدانتها للمشاهد الواردة من بوتشا الواقعة في ضواحي كييف والتي زارها زيلينسكي الإثنين بعد انسحاب القوات الروسية منها. وبدت في هذه الصور عشرات الجثث لأشخاص بملابس مدنية، بعضها على الطرقات والبعض الآخر في مقابر جماعية.