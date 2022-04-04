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بريطانيا تعتزم إرسال مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
بريطانيا تعتزم إرسال مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
5 ابريل 2022 01:27

لندن (وكالات)

أفاد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، بأن جونسون حريص على إرسال أنواع جديدة من المساعدات العسكرية لمعاونة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم الروسي.
ولم يذكر المتحدث تفاصيل بشأن معدات محددة.
وقالت المخابرات العسكرية البريطانية، أمس، إن القوات الروسية تواصل تعزيز وإعادة تنظيم نفسها مع إعادة تركيز هجومها في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع في نشرة دورية على «تويتر»: إن القوات الروسية يتم نقلها إلى المنطقة.
جاء ذلك، فيما تأجج غضب عالمي، أمس، بسبب مزاعم قتل مدنيين في أوكرانيا وانتشار صور لجثث مقيدة لأشخاص قتلوا بالرصاص من مسافة قريبة والعثور على مقبرة جماعية في مناطق جرت استعادة السيطرة عليها من قبضة القوات الروسية التي واصلت قصفت جنوب وشرق البلاد بالمدفعية. وأثارت صور الدمار، وما يبدو أنه قتل للمدنيين صدمة وتنديدات دولية.

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